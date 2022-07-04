На атомоходе «50 лет Победы» - попариться в мобильной бане на Вершине мира

1 августа запланирована первая из трёх туристических экспедиций на Северный полюс на самом большом и современном арктическом атомоходе - «50 лет Победы». Она продлится 13 дней, а стоимость такого заманчивого путешествия составляет 31995 долларов.

Как сообщает expedition-cruises.club, в рамках круиза его участники достигнут Северного полюса, а так же пройдут водами Арктики к самой Северной точке России – легендарному архипелагу Земля Франца-Иосифа. На экспедиционных лодках «Зодиак» будет проведена высадка на его живописные берега, будет предоставлена возможность осмотра красот Арктики с борта вертолёта.

Участникам круиза обещают новую опцию – полярную баню. «Мы знаем, как много среди наших путешественников любителей хорошей русской бани, и уверены, что прежде вы никогда не пробовали выходить из парной и прыгать в сугробы на Вершине мира или окунаться в воды Северного Ледовитого океана. В этом круизе мы установим собственную мобильную баню и устроим настоящий праздник здоровья! Не забудьте захватить купальные костюмы», - обещает expedition-cruises.club.

А «вишенкой на круизном торте» - Фёдор Конюхов, специальный гость круиза, знаменитый российский путешественник и художник, обладатель множества наград и мировых рекордов, первый россиянин, поднявшийся на высочайшие вершины каждого континента.

Фото: expedition-cruises.club