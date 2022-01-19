На атомоходе «Сибирь» 25 января будет поднят государственный флаг РФ

На первом серийном универсальном атомном ледоколе «Сибирь» проекта 22220 25 января 2022 года запланирована торжественная церемония поднятия государственного флага РФ, сообщила пресс-служба ФГУП «Атомфлот».

Напомним, первый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь» 13 января 2022 года вышел из Санкт-Петербурга в направлении порта приписки Мурманск. Планируется, что через несколько дней после прихода в порт Мурманск атомный ледокол «Сибирь» выйдет в свой первый рабочий рейс. Местом эксплуатации судна станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» - второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония закладки состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду - 22 сентября 2017 года.

Фото: https://www.bz.ru/press-office/news/atomnyy-ledokol-sibir-zavershi/