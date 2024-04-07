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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак ВСУ

На Донецком направалении отражено две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100 мм противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «вчера ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БпЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 24-й, 28-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка, Красногоровка, Красное, Новое Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены две атаки штурмовых групп 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» и 155 мм гаубицу М777 производства США, четыре 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 100 мм противотанковую пушку «Рапира», а также полевой склад боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 12 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 24-й, 47-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Новокалиново, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 280 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й мотопехотной, 58-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» французского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации в районе города Харьков уничтожено две пусковые установки зенитного ракетного комплекса SAMP-T франко-итальянского производства, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также шесть реактивных снарядов «HIMARS» и «Ураган».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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