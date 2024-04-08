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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 7 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение формированиям 43-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Загоруйковка Харьковской области. Кроме того, отражено две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20, 220-мм установка реактивной системы залпового огня «Ураган», 122-мм установка реактивной системы залпового огня «Град», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад ВСУ, а также 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, танк и 13 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119 производства США, 155-мм гаубица FН70 производства Великобритании, 155-мм самоходная артиллерийская установка «PzH 2000» производства ФРГ, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражено 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 375 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Никольское и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 135 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 155-мм гаубица М777 производства США. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино, Мирное Запорожской области, Новотягинка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две 122-мм гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад с переданными Украине странами НАТО безэкипажными катерами, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 107-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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