На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

Министерство обороны Российской Федерации 19 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства.

На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию. В результате ударов авиации и огня артиллерии по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Украины рядом с населённым пунктом Козинка Белгородской области противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю. Отражены шесть контратак штурмовых групп 47, 53, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» улучшено положение по переднему краю и нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: «HIMARS», «Ольха», «Град» и «Vampire».

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