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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции

На Донецком направлении в районе населённого пункта Богдановка ДНР отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 24 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе населённого пункта Богдановка Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 395 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ. В районах населённых пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики отражены две контратаки штурмовых групп 59-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение формированиям 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Шевченко Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 58-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 125 военнослужащих, шесть автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино И Вербовое Запорожской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Ясеновое и Селидово Донецкой Народной Республики сбито два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины.

В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.

Кроме того, уничтожено 92 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе в районах населённых пунктов Волноваха Донецкой Народной Республики, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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