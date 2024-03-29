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Мурманская область. Арктика (16+)29.03.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России улучшили положение по переднему краю

На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 28 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Красногоровка, Часов Яр, Клещеевка и Спорное Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две гаубицы Д-30 и два орудия М119 производства США.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й и 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тоненькое, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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