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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России улучшили положение по переднему краю

На Донецком направлении потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: «Козак» и «MaxPro», а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 3 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённого пункта Строевка Харьковской области и отразили три атаки штурмовых групп 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ за сутки составили до 30 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и два 152-мм орудия Д-20.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24, 28, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Курдюмовка и Красногоровка ДНР. Также отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины: «Козак» и «MaxPro», а также 19 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24, 47, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое ДНР. Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Водяное ДНР. Кроме того, в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля, а также 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбито 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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