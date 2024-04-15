На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

На Донецком направлении в районе населённого пункта Веселое ДНР отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Министерство обороны Российской Федерации 14 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Гатище Харьковской области и Радянское Сумской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 144-й пехотной, 14-й, 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики отражена контратака штурмовых групп 100-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих и 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населённого пункта Новокалиново Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 460 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также 122-мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чаривное Запорожской области и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Чкалово Днепропетровской области и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и склад боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбит 41 украинский беспилотный летательный аппарат, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и «JDAM» производства США, а также реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США.

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