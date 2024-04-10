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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ

На Донецком направлении отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населённого пункта Красное ДНР. ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Министерство обороны Российской Федерации 9 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск нанесли огневое поражение формированиям 57-й мотопехотной, 14-й и 21-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 25 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, 105-мм орудие М119 производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Константиновка, Селидово и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 5-й и 92-й штурмовых бригад ВСУ в районе населённого пункта Красное ДНР. ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 105-мм орудие L119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24, 47 и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи ДНР. Потери противника за сутки составили до 240 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» и 155-мм гаубицу М777 американского производства, а также 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубица FН-70 производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять пикапов, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Также уничтожен склад БпЛА.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил РФ уничтожена радиолокационная станция, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов, противокорабельная ракета «Нептун» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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