На Донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 10 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 20 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 5-й штурмовой, 22, 28, 67, 93, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Также отражены четыре контратаки формирований 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад в районах населённых пунктов Выемка, Победа и Красногоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 «Braveheart» производства Великобритании, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 395 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены две контратаки противника в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника за сутки составили до 115 военнослужащих, три пикапа, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100-мм противотанковая пушка «Рапира».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Михайловка и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена база хранения вооружения и боеприпасов ВСУ с находившимися тридцати двумя 152-мм гаубицами Д-20, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, объект подготовки и запуска безэкипажных катеров, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

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