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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.24 09:00

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ

На Донецком направлении потери ВСУ составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Министерство обороны Российской Федерации 16 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155 мм гаубицу М198 производства США и 152 мм гаубицу «Мста-Б». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 630 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Krab» польского производства, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 105 мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 23-й, 24-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Семеновка, Петровское, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 380 военнослужащих, боевую машину пехоты, два автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три 122 мм гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Луговское Запорожской области, Угледар, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 80 военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152 мм гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 117-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155 мм гаубица М777 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели «MALD» производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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