На Донецком направлении отражено три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 28 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражено семь атак штурмовых групп 32-й механизированной, 77-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 5-й, 92-й штурмовых, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 107-й и 241-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Красное, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено три контратаки 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Георгиевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, два орудия Д-20, противотанковая пушка «Рапира», буксируемое орудие М119 производства США, а также склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113 производства США и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: три орудия Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и пять гаубиц Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», противотанковая пушка «Рапира» и склад боеприпасов.

На Херсонском направлении в результате активных действий российские подразделения заняли более выгодные позиции, нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Приморское, Новопокровка Запорожской области и Дудчаны Херсонской области. В районе населённого пункта Работино Запорожской области отражена контратака штурмовой группы 117-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 40 военнослужащих и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка «Caezar» производства Франции, три орудия Д-20, САУ «Акация» и гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск уничтожен радиолокатор подсвета и наблюдения зенитного ракетного комплекса С-300, склад боеприпасов, хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ, склад хранения и изготовления беспилотных летательных аппаратов, а также поражены живая сила и военная техника в 131 районе.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 99 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Араповка, Троицкое, Новоникольское Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, а также сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

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