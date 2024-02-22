На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции

Потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населённого пункта Маяки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 21 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Чугуновка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, отражены пять контратак в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 425 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 53-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка и Водяное Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены семь контратак украинских формирований в районах населённых пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», а также гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий отразили контратаку противника в районе населённого пункта Новозлатополь Запорожской области и нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ и 128-й бригаде теробороны в районах населённых пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, два танка, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Вербовое и Луговое Запорожской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Zuzana» словацкого производства и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены: склад горючего, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 12 реактивных снарядов «HIMARS» и управляемая авиационная бомба «JDAM». Кроме того, уничтожены 99 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Кременная, Рубежное, Лисичанск Луганской Народной Республики, Ямполовка, Верхнеторецкое, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Веселое, Ульяновка, Васильевка Запорожской области и Новая Маячка Херсонской области».

Фото и видео: https://vk.com/mil