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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 11:00

На авианосце «Адмирал Кузнецов» в ходе ремонта предполагается замена старого комплекса «Резистор-К42» на новый

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в ходе ремонта может получить не в полной мере испытанный новый корабельный автоматизированный радиотехнический комплекс ближней навигации, управления полетами, захода на посадку и посадки самолётов корабельной авиации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На авианосце в ходе ремонта предполагается замена старого такого комплекса «Резистор-К42» на новый, аналог комплекса «Резистор-Э», блестяще зарекомендовавшего себя в ВМС Индии. Но в новом комплексе используется российская электроника, и он пока не прошёл полномасштабных испытаний на одном из двух комплексов «НИТКА» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный. – Ред.).

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным открытой печати, отдельные системы комплекса - агентство не располагает его названием - были поставлены на комплекс «НИТКА» в Ейске. Речь идёт, в частности, о вторичном радиолокаторе. Но вся эта аппаратура из-за неготовности всего комплекса в целом не испытана в полном объёме. Как сообщалось, теперь вместо 2016 года «НИТКА» в Ейске может быть введена в эксплуатацию только в 2023 году.

По мнению экспертов, оптимально испытать в период тренировочных полётов отечественный «Резистор» на комплексе «НИТКА» в Саках - полном наземном аналоге авианосца.

Собеседник агентства напомнил, что в Саки уже перебрались компании, выполняющие опытно-конструкторские работы по созданию авиационно-технического оборудования и материалов для существующего и перспективных российских авианосцев.

Комплекс «Резистор-Э» разработки и производства челябинского НИИ по измерительной технике - радиотехническим комплексам (НИИИТ-РК) к настоящему времени поставлен в Индию в двух экземплярах. В частности, им оснащен флагман ВМС Индии авианосец «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков»), модернизированный на «Севмаше» и переданный индийской стороне.

По данным НИИИРТ-РК, за время эксплуатации комплекса в Индии пилоты ВМС этой страны выполнили свыше 1,5 тысячи посадок на палубу авианосца, и комплекс «Резистор-Э» при этом «проявил себя с наилучшей стороны». Данный комплекс имеет цифровой канал обмена данными с палубными истребителями МиГ-29К/КУБ, состоящими на вооружении Морской авиации ВМС Индии и ВМФ России.

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