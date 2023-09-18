На автодорогах Полярнозоринского района завершена новая линия освещения

Опережающими темпами завершено устройство недостающего стационарного электроосвещения сразу на двух объектах Полярнозоринского района.

Более 90 светильников установлено на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения Кандалакша – Полярные Зори, км 15+400 - км 16+550, в районе поселка Пинозеро и Полярные Зори – Африканда, км 0+767 - км 1+639, в районе города Полярные Зори.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, полноценно освещение заработает после подключения линии к электричеству электросетевой организации, срок подключения – до 25 декабря 2023.

Гарантийный срок на выполненные работ составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан, будет устранять дефекты в случае их выявления.

Фото: https://gov-murman.ru