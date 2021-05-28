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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.21 09:00

На автодороге «Апатиты – Кировск» реконструируют мемориальный комплекс Воинского братского захоронения

На автодороге «Апатиты – Кировск» реконструируют мемориальный комплекс Воинского братского захоронения. К выполнению работ приступила компания ООО «Мурман-Гранит» из Мурманской области.

Компания была признана победителем по результатам электронного аукциона, который региональный комитет по конкурентной политике провел для нужд МКУ «Управление Кировским городским хозяйством».

На выполнение работ претендовало два участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям Закона, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения аукциона начальная стоимость контракта снизилась на 6%. 25 мая заказчик и ООО «Мурман-Гранит» заключили муниципальный контракт на сумму 12,8 млн рублей.

Работы будут проводиться на 16 км автодороги «Апатиты – Кировск» по 31 октября 2021 года.

На выделенные деньги подрядчику необходимо изготовить мемориальные тумбы с основанием, памятник, цветник под два одиночных захоронения из гранита, обелиск со звездой наверху из цельного природного камня гранит, инкрустацию в виде пятиконечной звезды из красного литьевого мрамора.

Как сообщает региональный комитет по конкурентной политике,  подрядчику необходимо отреставрировать существующую скульптурную группу – «Воин со склоненным Знаменем и мать с ребенком на руках» и осуществить нанесение персональных сведений о захороненных.

Также проектом предусмотрены укладка газона и установка ограждения с угловыми элементами в виде колонн с навершием. Бордюрный камень и брусчатка – покрытие проходов – должны быть выполнены из гранита

 

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