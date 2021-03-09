На автодороге к Североморску будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта

Как сообщает «Мурманкавтодор», с 9 по 11 марта (включительно) на автодороге Р-21 «Кола», Подъезд к г. Североморск (км 14+297 - км 19+027), в связи с проведением взрывных работ с 10.00 до 12.00, будет осуществляться закрытие движения для всех видов транспорта.