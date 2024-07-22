На автодороге Кандалакша - Полярные Зори продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

На региональной автомобильной дороге Кандалакша – Полярные Зори продолжаются активные работы по капитальному ремонту трассы на участках от 0+000 км до 0+293 км. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности на дорогах России.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день на объекте уложено 100% труб, завершено 90% нижнего слоя дорожного покрытия, и выполнено 40% работ по установке прикормочных лотков. Также продолжаются работы по благоустройству трассы, в частности, ведется укладка тротуара на участке от 1 км до 3 км.

Фото: https://gov-murman.ru