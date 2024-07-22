Мурманская область. Арктика (16+)22.07.24 15:00
На автодороге Кандалакша - Полярные Зори продолжаются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
На региональной автомобильной дороге Кандалакша – Полярные Зори продолжаются активные работы по капитальному ремонту трассы на участках от 0+000 км до 0+293 км. Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», направленного на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности на дорогах России.
Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшний день на объекте уложено 100% труб, завершено 90% нижнего слоя дорожного покрытия, и выполнено 40% работ по установке прикормочных лотков. Также продолжаются работы по благоустройству трассы, в частности, ведется укладка тротуара на участке от 1 км до 3 км.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Давид Осипович
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Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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