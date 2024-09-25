На автодороге Кандалакша – Полярные Зори работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» находятся в завершающей стадии

На региональной автомобильной дороге Кандалакша – Полярные Зори (с 0 по 3 км) продолжаются работы по капитальному ремонту трассы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядчик завершил работы по устройству асфальтобетонного покрытия верхнего слоя и приступил к планировке кюветов и откосов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта проектом предусмотрено обновление дорожного полотна в объеме более 13 тысяч квадратных метров, устройство 16 водопропускных труб, бордюров и тротуаров, обустройство газона, укрепление обочин асфальтогранулятом и засевом травы, а также установка 73 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Завершить работы планируется в октябре текущего года. После исполнения контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком будут устраняться выявленные дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/