На автодороге Кандалакша – Полярные Зори стало светлее и безопаснее

В Мурманской области продолжается работа по освещению региональных дорог. В Кандалакшском районе на автомобильной дороге Кандалакша – Полярные Зори завершены работы по освещению участков трассы. Электросетевая компания ООО «МОЭСК» выполнила технологическое присоединение к электрическим сетям на 0 км и 20-21 км автодороги.

Ранее подрядной организацией, выполняющей контракт по устройству освещения, произведена установка 20 опор освещения с устройством фундаментов и монтаж 20 светильников, подвеска самонесущих проводов (СИП), установка шкафа наружного освещения, монтаж блока управления КУЛОН, устройство заземления и защиты кабеля связи.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/