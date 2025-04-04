На автодороге Кола - Серебрянские ГЭС пограничники изъяли у браконьера 143 особи и 112 комплектов конечностей камчатского краба

Сотрудниками ПУ ФСБ России по западному арктическому району пресечена деятельность в сфере незаконного оборота водных биологических ресурсов.

В результате проведенных оперативно-разыскных и иных мероприятий на участке автодороги Кола - Серебрянские ГЭС выявлен гражданин Российской Федерации, у которого обнаружено и изъято 143 особи и 112 комплектов конечностей незаконно добытого камчатского краба. Общий вес изъятой продукции превысил 589 кг. Живые особи краба выпущены в естественную среду обитания.

В отношении участника противоправной деятельности Пограничным управлением возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Проводится проверка, результаты которой определят дальнейшие меры процессуального реагирования.

Как отмечает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, незаконная добыча водных биологических ресурсов наносит большой ущерб окружающей среде и влечёт как административную, так и уголовную ответственность. Подразделения Пограничного управления продолжат работу по выявлению и пресечению подобных правонарушений.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.