На автодороге Кола – Мурмаши началась укладка асфальта

В Мурманской области продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На подъезде №1 автодороги Кола – Мурмаши подрядная организация приступила к укладке асфальта.

На текущий момент дорожники выполняют устройство выравнивающего слоя, после чего приступят к основному. Общая протяженность ремонта составит 0,8 км.

Ранее выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия в объёме порядка 10 тысяч кв. метров, материал от фрезерования будет использован при укреплении обочин. Также произведена разборка бордюрного ограждения, более 900 кв. метров тротуаров и 715 пог. метров существующих водоотводных лотков.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, далее подрядчик выполнит устройство нового покрытия на тротуарах, что создаст безопасные и комфортные условия для передвижения пешеходов. Также предусмотрена модернизация системы водоотведения с заменой водоотводных лотков и укладка стальных труб под тротуаром. Мероприятия позволят улучшить дренажные свойства покрытия. По завершении работ будет нанесена горизонтальная разметка.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/