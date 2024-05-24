На автодороге Кола – Мурмаши начался ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Ещё на одной дороге Заполярья дан старт ремонтным работам в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Кольском районе подрядчик приступил к исполнению контракта на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Кола – Мурмаши, км 15+350 – км 16+350.

Протяжённость автомобильной дорога Кола – Мурмаши с подъездами составляет почти 18 километров. Дорога обеспечивает связь между населенными пунктами и международным аэропортом Мурманск и является дублером федеральной дороги Р-21 Кола.

Трасса приводится в нормативное состояние поэтапно. Ранее в 2020 году в рамках нацпроекта отремонтирован участок протяженностью 2,4 км, в 2022 году протяженность ремонта составила 5,6 км, а в прошлом году отремонтировано 4,5 км проезжей части.

Подрядчик закончил подготовительные работы по организации дорожного движения: выставлены временные знаки и информационные щиты и продолжается закупка необходимых материалов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время дорожники приступили к фрезерованию дорожного асфальтобетонного покрытия.

По контракту запланированы работы не только по устройству дорожной одежды, планировке и укреплению откосов и кюветов, но и замене существующих металлических и железобетонных труб, а также обустройство остановочных пунктов и посадочных площадок в районе 16 км автодороги (в обе стороны движения). Проектом также предусмотрено устройство тротуаров, бордюрного камня, барьерного и удерживающего металлического перильного ограждения, дорожных знаков, обустройство парковки.

Фото: https://gov-murman.ru