На автодороге Кола – Мурмаши станет светлее и безопаснее

«Мурманскавтодор» заключил государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Кола – Мурмаши с устройством недостающего электроосвещения.

Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участках км 4+320 – км 4+560 и км 13+500 – км 14+100.

В этом году будет выполнен один из этапов работ – устройство недостающего стационарного электроосвещения. Подрядной организацией по результатам электронных торгов признано общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ». Начало работ запланировано на 1 июня 2023 года. Срок окончания работ по контракту – 30 ноября 2023 года. Далее по процедуре, в течении месяца со дня окончания строительства, электросетевая компания ПАО «Россети Северо-Запад» должна подключить свет.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиками устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет.

Фото: https://gov-murman.ru