На автодороге Кола – Выходной опережающими темпами приступили к ремонту участка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области дорожные рабочие приступили к объектам нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 года.

Так, на автомобильной дороге Кола – Выходной км 2+000 - км 6+000 (выборочно) срезано существующее покрытие методом холодного фрезерования толщиной слоя до 5 см, выполнено устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16Вн с дальнейшим покрытием верхнего слоя толщиной 5 см. Готовность объекта – 84 %.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, также продолжаются работы, которые не носят сезонный характер, это расчистка площадей от кустарников и мелколесья.

Далее будет произведена планировка обочин с обеспечением поперечных уклонов и устройство недостающей горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки и обозначающая край проезжей части.

Фото: https://gov-murman.ru