На автодороге Кола-Мурмаши установлены дорожные знаки с внутренней подсветкой и нанесена разметка холодным пластиком

В Мурманской области проводятся комплексные мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Одними из таких мероприятий является установка современных дорожных знаков и нанесение износостойкой разметки.

На региональной дороге Кола-Мурмаши ход работ проверили первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, а также заместитель начальника «Мурманскавтодора» Павел Ворон.

«На 4 и 8 километре трассы установлены новые знаки «Пешеходный переход». Конструкция предусматривает освещение в тёмное время суток. Вместе с освещением автомобильной дороги включаются и освещение знаков», – рассказал Павел Ворон.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, ещё одно новшество на трассе – это разметка с высокой износостойкостью. Она наносится холодным пластиком, что в разы повышает ее срок службы по сравнению с традиционной краской.

«На этом объекте разметка пластиком нанесена полностью, – отметила Юлия Полиэктова. – Сейчас подрядчик завершает нанесение краевой разметки».