На автодороге Кола-Серебрянские ГЭС отремонтируют мост в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Заключён контракт на ремонт моста через ручей на 7 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Работы будут осуществляться в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мост был построен в 1986 году, его длина составляет 21,73 м. Общая протяжённость ремонтируемого участка – 351 п.м.

Ключевым аспектом проекта является приведение моста в нормативное состояние. В соответствии с контрактом подрядная организация проведёт ремонт пролётных строений и опор мостового сооружения. Проект также включает в себя устройство мостового полотна, сопряжений и подходов к мосту, а также работы по устройству дорожной одежды, барьерного ограждения и системы водоотведения как с мостового полотна, так и на подходах к нему. Кроме того, специалисты укрепят откосы конусов насыпей. Ремонтные работы запланированы в 2026 году.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, для обеспечения безопасности и комфорта водителей на период проведения ремонта предусмотрено временное регулирование дорожного движения: подрядчик нанесёт временную разметку, установит дорожные знаки и светофорные объекты. Дорожные работы будут выполняться по половине проезжей части с обеспечением пропуска транспортных средств в обоих направлениях по свободным полосам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/