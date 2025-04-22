На автодороге Мишуково – Снежногорск и автоподъездах к железнодорожным станциям в Мурманской области станет светлее

Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключило контракты, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры региона.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» на автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, автоподъездах к железнодорожным станциям Магнетиты и Лопарская будут выполнены работы по устройству недостающего электроосвещения.

Мероприятия повысят безопасность дорожного движения. Всего будет установлено 113 опор освещения с устройством фундаментов, выполнен монтаж 113 светильников, произведены работы по установке шкафов наружного освещения, подвеске самонесущих проводов, а также монтаж блоков управления, устройство заземления и защиты кабеля связи.

Также в этом году запланированы мероприятия по устройству освещения автоподъезда к Абрам-Мысу, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/