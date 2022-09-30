На автодороге Полярные Зори - Африканда установлены остановочные пункты общественного транспорта

На автомобильной дороге Полярные Зори – Африканда км 2+105 (справа) и км 7+031,5 (справа) завершены работы по устройству недостающих остановочных пунктов общественного транспорта. Остановки оборудованы в соответствии с требованиями действующих технических норм и правил. Также установлены необходимые дорожные знаки. По данной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки пригородным муниципальным маршрутом №122.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, новые остановки позволят улучшить качество транспортного обслуживания жителей и гостей муниципального округа Полярные Зори, повысят комфорт ожидания общественного транспорта от городского кладбища, а также от района садового товарищества «Лесное» и железнодорожной станции «Восточная Губа» при следовании в посёлок Африканда.

Фото: https://gov-murman.ru