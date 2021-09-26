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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.21 10:00

На автодороге Полярные Зори – Африканда появятся новые остановочные комплексы

На автомобильной дороге регионального значения Полярные Зори – Африканда выполняются работы по устройству недостающих остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. Пункты возводятся на 3-м и 8-м километрах дороги.

На сегодняшний день работы выполнены на 73%. Подрядчик вышел за пределы срока, установленного контрактом. За каждый день просрочки исполнения обязательств в отношении подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Однако работы продолжаются и будут завершены в этом году. Заказчик – «Мурманскавтодор» – ежедневно контролирует качество и ход производства работ.

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