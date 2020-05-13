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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.20 12:00

На автодороге Р-21 «Кола» развернуто строительство путепровода над железной дорогой Луостари – Лиинахамари

В 2019 году в составе трасс А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо», А-121 «Сортавала», А-370 «Уссури» уже построено пять путепроводов. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры».

С началом нового дорожно-строительного сезона к реализации аналогичных проектов приступили сразу в нескольких регионах. Так, под селом Тулюшка Иркутской области на трассе «Сибирь» начата подготовка к возведению путепровода над Транссибом. В его отсутствие автомобилисты теряют до 60 минут времени в пути. В июле планируется начать монтаж опор сооружения. После ввода объекта в строй в 2022 году максимально разрешенная скорость движения здесь увеличится с 60 до 90 км/ч, а время в пути из Иркутска до Красноярска сократится почти на час. Еще два путепровода над ВСЖД построят на обходе Усолья-Сибирского в составе этой же трассы. Срок сдачи объекта в эксплуатацию: октябрь 2024 года. В Суслово Кемеровской области на трассе «Сибирь» продолжается строительство путепровода над Транссибом. Окончание работ – 2021 год.

В Мурманской области в рамках работ по реконструкции участка км 1519 - км 1547 автодороги Р-21 «Кола» развернуто строительство путепровода над железной дорогой Луостари – Лиинахамари, входящей в состав ОЖД. Уже на 50% построен фундамент опоры путепровода. Закончить работы планируется осенью 2021 года.

В Саратовской области благодаря строительству путепровода над КЖД на трассе  Р-228, а также обхода станции Сенная Приволжской железной дороги в составе той же дороги водители смогут преодолевать путь из Сызрани до Саратова на 20-60 минут быстрее. Работы на этих объектах стартовали прошлым летом.

Продолжаются работы и в южных регионах страны. В частности, на 86% готов путепровод на трассе А-290 близ станицы Старотитаровская Краснодарского края над линией СКЖД. Данный проект реализуется в рамках развития концепции дальних автоподходов к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Завершить работы в полном объеме планируется в декабре 2020 года. Начата реконструкция участка км 11 - км 24 трассы А-260 в Волгоградской области, где также предполагается возведение путепровода над железнодорожными путями. Благодаря работам увеличится скорость движения с 60 до 90 км/ч, а водителям не придется терять до 30 минут в пути, пропуская составы.

Добавим, что ещё для пяти таких объектов, находящихся в Ярославской, Новгородской, Нижегородской, Тамбовской областях и в Татарстане, в настоящее время разрабатывается проектная документация, еще два проекта - в Ленинградской и Самарской области - проходят экспертизу. В ближайшее время начнутся конкурсные процедуры на определение подрядчика по строительству аналогичного объекта на трассе Р-404 в Тюменской области.

После ввода в строй всех объектов, а их всего 21, на 122 часа в сутки уменьшится простой автотранспорта не пересечениях автомобильных и железных дорог.

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