На автодороге Умба – Кандалакша опережающими темпами идёт ремонт дорожного покрытия в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

На автодороге Умба – Кандалакша опережающими темпами идёт ремонт дорожного покрытия в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году работы ведутся на участке км 0 – км 90 выборочно, общая протяжённость ремонта составит 8 км.

На сегодняшний день на всех участках ремонта закончены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия.

На первом участке (км 0+600 – км 4+000) работы выполнены в полном объёме – уложено порядка 56 тысяч квадратных метров верхнего слоя покрытия проезжей части.

На втором участке (км 11+167 – км 13+727) подрядчик выполняет работы по укладке выравнивающего слоя и разливу вяжущего материала.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, одновременно на всех участках производится демонтаж поврежденного металлического барьерного ограждения.

Фото: https://gov-murman.ru