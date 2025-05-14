На автодороге Умба-Кандалакша приступили к укладке асфальта

На автодороге Умба-Кандалакша подрядная организации приступила к укладке асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В настоящее время работы проводятся на двух участках: от 65 до 67 километра и от 82 до 87 километра. Дорожниками уже расчищены площади от кустарника и мелколесья, разобраны покрытия и основания асфальтобетонных слоев, а также осуществлена разработка грунта с погрузкой его на автомобили-самосвалы при помощи экскаваторов с ковшами.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках дорожного проекта ремонту в этом году также подлежат выборочные участки автодороги Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами и Пиренга-Ковдор, участки автоподъезда к городу Апатиты, объездной автодороги г. Североморск, объездной автомобильной дороги г. Кандалакши, а также подъезд №1 автодороги Кола-Мурмаши.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/