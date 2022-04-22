На автодороге в черте населённого пункта Колвица подключено освещение

На участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша, км 80+312 – км 81+453 в районе населённого пункта Колвица включена линия наружного электрического освещения.

Проект на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения разработан в 2021 году ПИК «Экспедиция». Работы по монтажу выполнило общество с ограниченной ответственностью «Инженерные технологии». Заказчиком работ выступило предприятие «Мурманскавтодор».

На участке дороги протяжённостью 1,1 км установлено 45 опор и выполнен монтаж 48 светильников. Общая потребляемая мощность составляет 8,5 кВт. Линия освещения подключена к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад».

Гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://vk.com/madroad51?z=photo-194300128_457239124%2Falbum-194300128_00%2Frev