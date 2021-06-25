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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 15:00

На автодороге Заполярный – Сальмиярви ремонтируют путепровод через железную дорогу

На участке автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви продолжается ремонт путепровода через железную дорогу.  Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Победителем электронного аукциона было признано ООО «Аксай».

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин и руководитель регионального Минтранса 24 июня проинспектировали ход дорожных работ в Печенгском муниципальном округе. Сейчас на объекте рабочие демонтируют перильное и барьерное ограждения, балки и железобетонные плиты усиления, частично снято старое асфальтобетонное покрытие тротуаров.

«Чтобы не перекрывать движение, рабочие разобрали одну сторону моста. По другой стороне обеспечено реверсивное движение автомобильного транспорта. На сегодняшний день ремонт путепровода идет по графику, замечаний к качеству работ нет. Срок исполнения контрактных обязательств – до 1 ноября», – сказал министр Артём Гришин по итогам посещения дорожного объекта.

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