На автодороге Заполярный-Сальмиярви временно будет приостановлено движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения на автодороге Заполярный – Сальмиярви будет перекрыто движение автотранспорта в связи с производством работ на путепроводе через железную дорогу (демонтаж пролетных балок).

Движение транспортных средств будет перекрыто: с 18.00 13 октября до 2.00 14 октября; с 12.00 до 20.00 - 14 октября.

В качестве объезда рекомендуется использовать автомобильную дорогу общего пользования федерального значения Р-21 «Кола». Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Плановую работу по ремонту путепровода в рамках государственного контракта проводит подрядная организация ООО «Аксай». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Техническая готовность объекта составляет 53%. Монтаж пролётных строений произведён на 85%, промежуточные опоры отремонтированы на 78%, крайние опоры на 60%. Осталось произвести ремонт опор, водоотвода на подходах к путепроводу и отремонтировать лестничные сходы.

Подрядчик планирует завершить работы по ремонту путепровода в ноябре 2021 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.