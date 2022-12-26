На автомобильной дороге Апатиты – Тик-Губа установлена новая линия наружного освещения

В рамках государственного контракта на автомобильной дороге Апатиты – Тик-Губа, км 0+000 – км 0+440, км 1+420 – 1+721 произведены работы по устройству недостающего наружного электрического освещения.

Подрядчик ООО «ЭНЕРГО-АРСЕНАЛ» успешно справился с поставленной задачей, выполнив монтаж линии наружного освещения. Так, на автодороге Апатиты – Тик-Губа установлено 26 опор и светильников с люминесцентными лампами. Заказчиком выступил «Мурманскавтодор».

После пробных включений и всех необходимых по регламенту согласований линия наружного освещения вошла в постоянную эксплуатацию. Дорога активно используется и стала значительно комфортнее для всех участников движения.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет пять лет, в течение которого подрядчик обязан будет устранить дефекты в случае их выявления, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru