На автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС идёт ремонт

На участке трассы Кола – Серебрянские ГЭС ведутся ремонтные работы. В порядок будет приведено порядка пяти километров дороги. Контроль за качеством производства работ осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также областные и муниципальные заказчики на постоянной основе.

На указанном участке запланировано устройство верхнего и нижнего слоев асфальтового покрытия, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.

«Подрядчик применяет технологию холодного ресайклинга, позволяющую использовать материал старого дорожного покрытия, – отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова. – С помощью специализированной техники снимается разрушенное покрытие, в него добавляется необходимое количество вяжущего вещества, щебня, затем полученная смесь укладывается на дорогу в качестве основания под верхний слой нового асфальта. Применение данной технологии позволяет усилить несущую способность дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в рамках исполнения контрактных обязательств подрядчик должен сдать объект не позднее 28 августа. На сегодняшний день работы ведутся в срок, нареканий у службы технического надзора нет.

Гарантийный срок на объекты ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет четыре года.