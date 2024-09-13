На автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установят пункт весогабаритного контроля

На 31 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС начались работы по капитальному ремонту участка дороги и подготовке дорожного полотна под монтаж оборудования для автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Долгосрочный государственный контракт на выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту дороги, установку АПВГК и дальнейшему содержанию был заключён в конце 2023 года. В планах также обустройство АПВГК стационарным электрическим освещением.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автоматический пункт весогабаритного контроля будет выполнять оперативное круглосуточное измерение весовых и габаритных параметров грузовых транспортных средств. Кроме того, АПВГК сможет выявлять транспортные средства, которые двигаются с превышением предельно допустимых норм по весовым и габаритным параметрам, а также их категорию и производить фотофиксацию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/