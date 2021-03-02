На автомобильной дороге Мишуково-Снежногорск установлено наружное освещение

Сначала работы были выполнены на первом участке трассы в районе нп.Оленья Губа, затем на втором – в районе Снежногорска. В настоящее время завершено техническое присоединение к электросетям, на линию подаётся напряжение.

Всего установлено 122 опоры освещения со светодиодными светильниками, которые включаются по сигналу специального датчика освещенности.

«В летний период мы планируем установить автоматизированную систему управления наружным освещением, которая позволит более оперативно выявлять неисправности на линии и их устранять», - отметил заместитель начальника ОТН ГОКУ «Мурманскавтодор» Роман Колчин.