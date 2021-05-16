На автомобильной дороге Р-21 «Кола» (км 1390- км 1408+018) вводятся временные ограничения движения

Вася Вы там совсем рехнулись??? ЧТО такого Важного делает обычная продуктовая сеть? Может она дофига дотаций региону даст? или рабочих мест? или налогов? А может она поможет развитию региона?? Накой хрен В Комментарий к новости: В старый магазин зашла новая торговая сеть

Валентина Требования предпенсионников законны, понятны. Обращусь к пенсионерам. Думаю, что здоровье у нас всех с возрастом не улучшается. Давайте уже уделять ему больше внимания, а еще внукам, хобби, досугу. А Комментарий к новости: Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере