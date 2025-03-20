На автоподъездах к Междуречью и к пристани Абрам-Мыса обустроят тротуары

Благодаря стратегическому плану «На Севере – жить!», инициированного губернатором Мурманской области, в этом году запланированы работы по устройству недостающих тротуаров на автоподъездах к населённому пункту Междуречье и к пристани Абрам-Мыс.

Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов и снижения рисков дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов было принято решение об устройстве тротуаров.

На объектах также будут проведены работы по планировке обочин и устройству водоотводных труб. Работы планируется выполнить до конца сентября 2025 года.

После исполнения контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/