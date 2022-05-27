На автоподъезде к Апатитам начался ремонт

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на автоподъезде к городу Апатиты - автодороге общего пользования регионального значения – начались ремонтные работы. Подрядная организация ООО «КДУ» на участках автоподъезда км 2+725 – км 5+205 и км 20+000 – км 27+350 приступила к ремонту досрочно.

До конца августа 2022 года на почти десятикилометровом участке будут произведены расчистка полосы отвода от кустарника и мелколесья; устройство выравнивающего слоя покрытия; устройство верхнего слоя покрытия с применением асфальтобетонной смеси А16ВН; замена 134 погонных метров металлического барьерного ограждения; нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области просит водителей соблюдать требования временных средств организации дорожного движения на участках ремонта, а также с пониманием отнестись к временным неудобствам.