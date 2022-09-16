На автоподъезде к Апатитам обновлено порядка 10 км на двух участках автодороги

Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников за последние годы были отремонтированы не только региональные и межмуниципальные дороги Мурманской области, но и восстановлены участки на автоподъездах к населённым пунктам.

В этом году на автоподъезде к Апатитам обновлено порядка 10 км двух участках автодороги. Завершена укладка верхнего слоя покрытия, расчищена полоса отвода и нанесена разметка.

На автоподъездах к Никелю, к населенным пунктам Шонгуй и Корзуново не только обновили дорожную одежду, но и установили недостающие остановочные площадки и автопавильоны, организовали электроосвещение и обновили тротуары.

На участке федеральной автодороги Р-21 «Кола» продолжается реконструкция. В 2020 году дорожники сдали 4 километра нового полотна на выезде из Мурманска, построив современную развязку с автоподъездом к аэропорту.

В том же году начался первый этап реконструкции с 14-го по 19-й километр автоподъезда к Североморску. Превращение двухполосной в четырехполосную магистраль Восточно-объездной автодороги позволяет снизить нагрузку на улично-дорожную сеть Мурманска и сократить время в пути.

Первый этап реконструкции автодороги закончится в 2023 году. Планируемая транспортная развязка на разных уровнях будет распределять потоки машин, обеспечивая удобное и безопасное движение автомобилей.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приведено в нормативное состояние более 218 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Объекты включены в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

Фото: https://gov-murman.ru