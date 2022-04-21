На автоподъезде к Апатитам подключена новая линия наружного освещения

Отныне поездка в тёмное время суток по автомобильной дороге на автоподъезде к городу Апатиты станет гораздо комфортней и безопасней. Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что в рамках государственного контракта на участке автомобильной дороги км 0+000 – км 0+330 произведены работы по устройству недостающего наружного электрического освещения.

Подрядчик ООО «Инженерные технологии» успешно справился с поставленной задачей, выполнив монтаж линии наружного освещения протяжённостью 330 метров: установлено 20 новых опор и светильников. Заказчиком выступило предприятие «Мурманскавтодор».

После пробных включений и всех необходимых по регламенту согласований линия наружного освещения вошла в постоянную эксплуатацию.

В региональном Минтрансе также сообщают, что жители и гости посёлка Зверосовхоз также в ближайшее время смогут увидеть новое освещение на автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз, км 3+370 – км 5+480. В настоящее время выполнен монтаж линии наружного освещения, идет подключение к сетям.

Фото: https://vk.com/madroad51?z=photo-194300128_457239122%2Falbum-194300128_00%2Frev