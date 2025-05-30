На автоподъезде к Апатитам завершаются работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Подходит к завершению ремонт автоподъезда к городу Апатиты, который выполняется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики выполнили укладку верхнего слоя дорожной одежды, заменив 3,5 километра покрытия. На данный момент общий процент выполнения работ составляет 90%. В ближайшие дни дорожники планируют приступить к последним этапам ремонта, включая нанесение дорожной разметки и планировку обочин.

Для проверки качества работ и определения физико-механических характеристик уложенного асфальта специалисты «Мурманскавтодора» провели отбор кернов на выборочных участках. Это необходимо для определения толщины асфальтированного слоя, степени его уплотнения и уровня водонасыщенности.

Только после проведения испытаний и подтверждения качества выполненных работ объект будет принят в эксплуатацию, и «Мурманскавтодор» как заказчик приступит к процедуре оплаты по государственному контракту.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на все выполненные работы в дальнейшем распространяются гарантийные обязательства. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации подрядчик устраняет их за свой счёт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547578/#&gid=1&pid=2