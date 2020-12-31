На автоподъезде к Лиинахамари установлен светофор

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на принципах контракта жизненного цикла на втором километре автоподъезда к населенному пункту Лиинахамари установлен светофор с кнопкой вызова для пешеходов.

Организация светофорного регулирования на данном участке региональной автодороги необходима здесь для повышения безопасности дорожного движения пешеходов, в том числе учащихся средней общеобразовательной школы №5, расположенной в непосредственной близости к автомобильной дороге.

Продолжительность пешеходной фазы (зелёный сигнал) составляет 20 секунд. Современный светофор оснащен привычной для пешехода световой надписью «Идите», звуковым сигналом и табло с обратным отсчётом секунд.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона и Мурманскавтодор просят водителей быть внимательнее при проезде данного участка дороги.