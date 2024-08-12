На автоподъезде к населённому пункту Лейпи станет светлее

В Ковдорском муниципальном округе на автоподъезде к населённому пункту Лейпи завершены работы по устройству недостающего электроосвещения, км 0+925 – км 1+300.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в ходе работ выполнено бурение котлованов под опоры, прокладка кабеля, устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб в земле, установлено 12 опор со светодиодными светильниками, а также монтаж шкафа управления наружным освещением.

С приходом тёмных ночей автомобилисты будут ехать по освещенным участкам. Гарантийный срок на выполненные работы по устройству недостающего электроосвещения, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет пять лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/