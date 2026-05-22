На автоподъезде к Полярным Зорям продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В Мурманской области продолжаются ремонтные работы на автоподъезде к городу Полярные Зори. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядная организация завершила подготовительные мероприятия и приступила к основным видам работ. На сегодняшний день на объекте произведена срезка старого асфальтобетонного покрытия, выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен верхний слой покрытия толщиной 5 см из щебёночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16. Также выполнено устройство шва-стыка с применением стыковочной ленты.

Для контроля качества запланированы выезды лаборатории заказчика - специалисты произведут отбор кернов для лабораторного анализа.

В дальнейшем подрядчик выполнит планировку обочин с добавлением материала, полученного от фрезерования старого покрытия. Завершающим этапом станет нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, движение на участке организовано поочерёдно: одна половина проезжей части находится в ремонте, по другой осуществляется регулярный проезд транспорта. Общее выполнение работ на сегодняшний день составляет более 90%.

